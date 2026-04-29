Bartın'da halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: 46 kişi yaralandı

Bartın Üniversitesi Kutlubay Kampüsü önünde seyir halinde olan H.K. idaresindeki halk otobüsü, İ.Ç. yönetimindeki otomobilin üzerine devrildi.

Otobüsteki yolcular büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

46 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre kazada 46 kişi yaralandı.

Yaralılardan 44'ü, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAYA İLİŞKİN TAHKİKAT BAŞLATILDI

Kaza bölgesine intikal eden Bartın Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve Bartın Üniversitesi Rektörü Ahmet Akkaya, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.