İstanbul'da tek yumrukla yere serdi: Çantasını çalıp kayıplara karıştı Takibe aldıkları genci tek yumrukla yere seren 2 şüpheli, yere düşen şahsın çantasını alıp kayıplara karışırken o anlar, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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İHA

İstanbul sokaklarında hareketli dakikalar yaşandı...

Fatih ilçesinde 25 Mart’ta saat 09.30 sıralarında sokak üzerinde yürüyen sırtında çanta takılı olan bir genci, 2 şüpheli takibe aldı.

Şüphelilerden biri, gence arkasından yaklaşarak yumruk attı.

Yumruklayıp çantasını çaldı

Tek yumrukla yere düşen gencin sırtındaki çantayı da diğer şüpheli çıkardı. Çantayı çalan şüpheliler, olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Vatandaşlar yardımına koştu

Çantası gasbedilen genç ise şüphelilerin arkasından bakakaldı. Sokakta bulunan insanlar da yaşanan gasp sonucunda şoke olurken çantası çalınan genç, sokakta bulunan diğer vatandaşların yardımıyla ayağa kalktı.

O anlar kamerada

Sabah saatlerinde yaşanan gasp olayı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, genci takip eden şüphelilerden birinin yumruk attığı ve diğer şüphelinin de sırtından çantayı çıkararak gasbettikleri görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)