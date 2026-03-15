Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ölü olabilir

ABD ile İsrail’in 28 Şubat sabahı başlattığı saldırılarla alevlenen İran Savaşı, giderek tırmanıyor.

"SIRF EĞLENCE OLSUN DİYE BİRKAÇ KEZ DAHA VURABİLİRİZ"

Tarafların karşılıklı açıklamaları sürerken, sık sık “ABD, İran’ı tüm alanlarda geride bıraktı” iddiasını dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, son olarak İran’ın petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 90’ının gerçekleştirildiği stratejik Hark Adası’na yapılan bombardımanı gündeme taşıdı.

Amerikan NBC Televizyonu'na konuşan Trump, "Saldırılarımız Hark Adası'nın çoğunu yerle bir etti. Ancak sırf eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz." dedi.

"YENİ DİNİ LİDER ÖLÜ OLABİLİR"

Açıklamasında "İran'la anlaşma yapmaya henüz hazır değilim. Çünkü koşullar henüz yeterince iyi değil." ifadelerini kullanan ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlayıp mayınlamadığının da net olmadığını söyledi.

Saldırıların ilk gününde öldürülen İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine seçilen oğlu Mücteba Hamaney'e ilişkin de konuşan Trump "yeni dini lider ölü olabilir." ifadelerini kullandı.

"PETROL FİYATLARI DÜŞECEK"

Trump, İran savaşının ardından artan petrol fiyatları konusundaki endişelere de değindi.

İran'daki savaş bittikten kısa süre sonra petrol fiyatlarının düşeceğini öne süren Trump, "Bence fiyatlar daha önce olduğundan daha da aşağıya inecek. Ben rekor düşüş bekliyorum. Piyasada çok fazla petrol, gaz var. Ama biliyorsunuz, biraz tıkanıklık yaşanıyor. Çok yakında bu tıkanıklık geçecek" diye konuştu.

Petrol fiyatlarının ara seçimleri etkileyip etkilemeyeceği sorusuna "Hiç endişeli değilim" yanıtını veren Trump, "Tek istediğim, İran'ın bir daha asla Orta Doğu'nun zorbası olamayacağından emin olmak" ifadelerini kullandı.

Küresel petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle Rus petrolüne uygulanan bazı yaptırımları geçici olarak kaldırma kararıyla ilgili sorulan soruya Trump, "Dünya için petrol istiyorum. Petrol istiyorum" yanıtını verdi. Trump, Rusya’ya uygulanan yaptırımların "kriz biter bitmez geri döneceğini" söyledi.

ARAKÇİ'DEN YANIT

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "ABD’nin övülerek anlatılan güvenlik şemsiyesinin aslında deliklerle dolu olduğu ve sorunları caydırmak yerine adeta davet ettiği ortaya çıktı" dedi.

Trump’ın Çin dahil olmak üzere çeşitli ülkelerin çağrıya destek vermesini beklediği yönündeki açıklamasına da değinen Arakçi, "ABD şimdi Hürmüz Boğazı’nı güvenli hale getirmek için başkalarından, hatta Çin’den bile yardım dileniyor. İran, kardeş komşu ülkeleri, özellikle tek kaygıları İsrail olan yabancı saldırganları topraklarından çıkarmaya çağırıyor" ifadelerini kullandı.

MAYIN DÖŞENDİ Mİ?

Dünya petrol ticaretinin yüzde 20'sinin yapıldığı Hürmüz'e İran'ın mayın döşediği iddia ediliyor. İranlılar ise iddiayı yalanlıyor.

Florida seyahati öncesi havalimanında gazetecilere konuşan Trump, Amerikan donanmasının yakında Hürmüz'den geçen gemilere refakat edeceğini de duyurdu.

Saldırıların akıbetine yönelik "Savaş gerektiği kadar sürecek" diyen Trump ayrıca İsrail ve ABD'nin İran'daki hedeflerinin biraz farklı olduğunu da dile getirdi.

İRAN'DAN DONANMA YANITI

Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Trump'ın, İran'ın donanmasının ve hava kuvvetlerinin yok edildiğine yönelik iddiasına ilişkin, “ABD, donanmanın yok olduğunu iddia ediyorsa nasıl oluyor da Hürmüz Boğazı hala kapalı ve tek bir tanker bile geçemiyor?” şeklinde cevap verdi.