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İstanbul’da tekstil atölyesinde kumaş fırlattın kavgası: Yumruklar havada uçuştu

İstanbul’da tekstil atölyesinde kumaş fırlattın kavgası: Yumruklar havada uçuştu Bir tekstil atölyesinde işçiler arasında çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar, firmanın güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.