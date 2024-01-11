İHA
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde yaşanan olay, korku dolu anlara sebep oldu.
Olay geçtiğimiz günlerde, bir tekstil atölyesinde meydana geldi.
İddialara göre, ütü yapan iki kişi arasında sözlü tartışma çıktı. İşçilerden birinin tartıştığı iş arkadaşına kumaş parçası fırlatması olayı alevlendirdi.
Yumruk yumruğa kavga
Bunun üzerine hararetlenen tartışmanın ardından kumaş fırlatan işçinin eline geçenleri yeniden arkadaşına fırlatmasıyla tansiyon bir kez daha yükseldi.
Ardından tekme ve yumruklar havada uçuştu.
O anlar kamerada
İş arkadaşlarının zar zor ayırdığı ikili, olayın ardından birbirlerinden şikayetçi olmadı.
Yaşanan ilginç olay, atölyenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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