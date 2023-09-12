İHA
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dün öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.
Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde, daha önceden aralarında husumet olan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.
Tartışma nabızların yükselmesiyle kavgaya dönüştü.
Kavga sokağa taşındı
Taraflardan birinin, diğer tarafın işlettiği tekstil atölyesine gelmesi üzerine başlayan kavga, sokağa taşındı.
O anlar kaydedildi
Meydan muharebesini aratmayan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)