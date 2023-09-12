İstanbul'da tekstil atölyesindeki kavga sokağa taşındı Husumetli olan iki grup arasında tekstil atölyesinde başlayan kavga sokağa taşınırken, meydan muharebesini aratmayan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dün öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde, daha önceden aralarında husumet olan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma nabızların yükselmesiyle kavgaya dönüştü. Kavga sokağa taşındı Taraflardan birinin, diğer tarafın işlettiği tekstil atölyesine gelmesi üzerine başlayan kavga, sokağa taşındı. O anlar kaydedildi Meydan muharebesini aratmayan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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