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Haber Merkezi

İstanbul Esenyurt'a ilginç bir olay kayda alındı.

Trafiğin yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi'nde bir kadın sürücü, ortalığı birbirine kattı.

Henüz ismi öğrenilemeyen kadın sürücü, ters yönden girdi.

VİDEOYU KAYDA ALAN DALGA GEÇTİ

Ters yönden ilerleyen kadın sürücü, trafiği birbirine kattı ve araçların ilerlemesini de zor bir hale getirdi.

O sırada kadın sürücüyü kayda alan bir genç ise dalga geçti ve "Millet gider düze bu gider tersine" dedi.

Genç devam eden sözlerinde ise durumu şöyle anlattı;

"BUNU NASIL BECERDİ"

"Cumhuriyet'te kadın ters gelmiş hani nasıl bunu becerdi bilmiyorum ama. Koca yol, ters gelmiş. Burası Cumhuriyet. Evet kadın ters."