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İstanbul'da ticari taksi denetimi: 39 bin 155 lira ceza kesildi

İstanbul'da ticari taksi denetimi: 39 bin 155 lira ceza kesildi İstanbul Taksim Meydanı’nda trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde belgeleri eksik olan veya müşteriye fahiş fiyat veren sürücülerine toplamda 39 bin 155 lira para cezası kesildi.