İstanbul'da ticari taksi denetimi: 39 bin 155 lira ceza kesildi

İHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Taksim Meydanı’nda taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde araçlar durdurularak taksi şoförlerinin belgelerini inceleyen ekipler, şoförlerin emniyet kemeri, taksimetre açma, yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yaptı.
Taksi sürücülerine ceza yağdı
Yapılan denetimlerde 5 araç, kayıtsız şoför bulundurma ve müşteriye fahiş fiyat verme durumlarından bağlanarak trafikten men edildi.
Men edilen araçlar çekici yardımıyla otoparka çekildi. 2 araca ise taksimetre açmamaktan ceza işlemi uygulandı.
Yapılan denetimler sonucunda sürücülere toplamda 39 bin 155 lira para cezası uygulandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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