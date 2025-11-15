İstanbul'da tır, 5 araca birden çarptı: Şoförünün direksiyon başında uyuduğu iddia edildi

İstanbul'un Kavakpınar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde 13 Kasım günü saat 15:00 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen tır sürücüsü, iddialara göre direksiyon başında uyuyakaldı.

Tır, bu sırada bir anda kontrolden çıktı.

CADDE ÜZERİNDE GENİŞ ÇAPLI MADDİ HASAR

Olayda, tır, önündeki 5 araca birden çarparak güçlükle durabildi.

Tırın önüne aldığı araçlar metrelerce sürüklenirken, cadde üzerinde geniş çaplı maddi hasar meydana geldi.

Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda, bir yayanın hızla kaçarak savrulan aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

"SADECE DİREKSİYONUNU TUTMUŞ GİDİYORDU

Kaza anına tanık olan çevre esnaflarından Cemal Bilici, şu sözleri sarf etti:

Dükkanımızda oturuyorduk. Sürücü artık uyumuş mu ne olmuşsa 5 arabayı birden eze eze gitti. Gördüğüm kadarıyla sadece direksiyonu tutuyordu, olay zaten tam karşımızda oldu.

"SAĞA SOLA BOŞ BAKIYOR GİBİYDİ, ARAÇTAN İNDİĞİNDE DE GARİP HAREKETLERİ VARDI"

Sürücü de şoka girmişti, kendinde değildi. Neredeyse baygın haldeydi, belki de kalp krizi gibi bir şey geçirip fenalaştı bilemiyoruz; sadece direksiyonu tutmuş gidiyordu. Sağa sola boş bakıyor gibiydi. Araçtan indiğinde de garip hareketleri vardı. Sevindirici tarafı çok şükür ölen ya da yaralanan yok.