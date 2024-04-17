İstanbul'da trafik magandalarına 38 bin TL ceza kesildi Trafik kurallarını çiğneyip makas atarak ilerleyen iki sürücü, o anların sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından yakalandı.

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AA

Trafik magandaları yollarda tehlike saçmaya devam ediyor.

Hem kendi hem diğer sürücülerin canını hiçe sayan magandalar, trafik kurallarını ihlal ediyor.

Bu kez görüntüler İstanbul'dan...

Kuralları hiçe saydılar

Arnavutköy'de trafik kurallarını umursamayıp makas atarak ilerleyen 2 sürücü, vatandaşlara panik dolu anlar yaşattı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Caddesi'nde iki sürücünün tehlikeli araç kullandığı anlara ait görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yaptı.

2 şüpheli yakalandı

Çalışma sonucu 34 EM 3924 plakalı otomobilin sürücüsü H.K ile 34 FML 502 plakalı aracın şoförü E.K., yakalanarak emniyet müdürlüğüne getirildi.

38 bin 5 lira TL ceza kesildi

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak", "aksine işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak şekilde şerit değiştirmek", "yakın takip", "saygısızca araç kullanmak" ve "trafik düzeni ve güveni ile ilgili diğer kurallara uymamak" maddelerinden toplam 38 bin 5 lira cezai işlem yapıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)