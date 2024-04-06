İHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin karting aracıyla trafiğe açık alanda drift yapmasına ilişkin görüntülerin bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına üzerine çalışma başlattı.
Karting aracıyla trafiğe çıktı
Yapılan incelemede ekipler, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde tescilsiz bir aracı trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kullandığı saptanan F.Ö'yü yakaladı.
Bir de üstüne drift attı
Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift atmak" maddesinden 32 bin 233 lira ceza kesilirken araç trafikten men edildi.
F.Ö. hakkında "trafiği tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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