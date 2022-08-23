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    İstanbul’da trafikte makas attı: 4 yaralı

    Makas atarak ilerleyen sürücü kazaya neden oldu. 4 aracın karıştığı kaza anı kameraya yansırken yaralanan 4 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
    • 23.08.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 10:51
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    İstanbul’da trafikte makas attı: 4 yaralı

    Bir trafik magandası daha İstanbul’u adeta birbirine kattı.

    Görüntüler pazar gecesi saat 02.00 sıralarında kayda alındı.

    Merter’de makas atarak ilerleyen maganda, bir anda kontrolü kaybetti.

    Feci anlar kamerada

    Sürücü, önce solundaki otomobile ardından demir bariyerlere sonrasında da sağında ilerleyen iki otomobile çarptı.

    Birbirine giren araçlardan parçalar etrafa savruldu.

    Kaza anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

    İstanbul’da trafikte makas attı: 4 yaralı ViDEO

    Yan koltuktaki kadın kafasını cama çarptı

    Kazada makas atan otomobilde şoförün yanındaki koltukta oturan kadın, iddialara göre emniyet kemeri takılı olmadığı için kafasını cama çarparak ağır yaralandı.

    Kazaya karışan diğer araçlarda da birer kişi yaralandı.

    İstanbul’da trafikte makas attı: 4 yaralı #1

    4 yaralı hastaneye kaldırıldı

    Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    DHA’nın haberine göre kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

    İstanbul’da trafikte makas attı: 4 yaralı #2

    Trafikte aksama yaşandı

    Kaza nedeniyle D-100 Avcılar istikametinde trafikte aksama yaşandı.

    Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

    İstanbul’da trafikte makas attı: 4 yaralı #3

    İstanbul’da trafikte makas attı: 4 yaralı #4


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