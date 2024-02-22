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İstanbul'da tramvay bekleyen kadının telefonunu çalıp kaçtı: Yolcular tarafından yakalandı

İstanbul'da tramvay bekleyen kadının telefonunu çalıp kaçtı: Yolcular tarafından yakalandı Tramvay bekleyen kadının telefonunu çalıp kaçmaya başlayan şüpheli, yolcular tarafından yakalanırken o anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.