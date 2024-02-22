İHA

İstanbul'da hırsızın hedefi tramvay bekleyen kadın oldu.

Olay, 16 Şubat’ta saat 07.15 sularında tramvay durağında meydana geldi.

Cep telefonunu çalarak hızla uzaklaştı

Bir şüpheli, tramvay bekleyen kadının dalgınlığından faydalanarak elindeki cep telefonunu çalarak koşmaya başladı.

Telefonu çalınan kadın ve o esnada durağa gelen tramvaydan inen vatandaşlar, hırsızı yakalamak için koştu.

Şüpheli yakalandı

Kısa süreli kovalamanın ardından hırsız yakalandı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin kimliği A.H. olarak belirlenirken çaldığı cep telefonu ele geçirildi.

O anlar kameralara yansıdı

Hırsızın kadının elindeki telefonu çalarak kaçmaya çalıştığı anlar, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Serbest bırakıldı

Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından kapkaç suçundan sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)