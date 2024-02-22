İstanbul'da hırsızın hedefi tramvay bekleyen kadın oldu.
Olay, 16 Şubat’ta saat 07.15 sularında tramvay durağında meydana geldi.
Cep telefonunu çalarak hızla uzaklaştı
Bir şüpheli, tramvay bekleyen kadının dalgınlığından faydalanarak elindeki cep telefonunu çalarak koşmaya başladı.
Telefonu çalınan kadın ve o esnada durağa gelen tramvaydan inen vatandaşlar, hırsızı yakalamak için koştu.
Şüpheli yakalandı
Kısa süreli kovalamanın ardından hırsız yakalandı.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin kimliği A.H. olarak belirlenirken çaldığı cep telefonu ele geçirildi.
O anlar kameralara yansıdı
Hırsızın kadının elindeki telefonu çalarak kaçmaya çalıştığı anlar, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Serbest bırakıldı
Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından kapkaç suçundan sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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