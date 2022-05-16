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    İstanbul’da turistlerin çantasına göz diken hırsız yakalandı

    Turistlerin kol çantalarını yankesicilik yaparak çaldığı belirlenen 18 yaşındaki hırsız, yakalandı. Karakoldan el sallayarak çıkan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 16.05.2022 - 12:04
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 12:33
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    İstanbul’da turistlerin çantasına göz diken hırsız yakalandı

    İstanbul'da özellikle turistlerin çantalarını çalan hırsızlık şebekesine yönelik soruşturma başlatıldı.

    Polis, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin önce eşkalini ardından kimliğini tespit etti.

    Yemek yedikleri anı kolluyorlar

    Görüntülerde suç ortağı ile birlikte dolaşan Beril G.K.’nin (18), yemek yerken kol çantalarını oturdukları sandalyeye asan turistleri kendilerine kurban olarak seçtikleri tespit edildi.

    O anlar kamerada

    Kameralara yansıyan görüntülerde, bir lokantaya giren şüphelilerin keşif yaparak turist aradıkları, bulamayınca ayrıldıkları görüldü.

    Polis, yaptığı operasyonda Beril G.K.'yi Bakırköy'de gözaltına aldı.

    İstanbul'da turistlerin çantalarını çalan hırsız yakalandı VİDEO

    11 suç kaydı çıktı

    Şüphelinin işlemleri hırsızlık büro amirliğinde yapıldı.

    Şüphelinin daha önceden 11 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

    3 turistin çantası çalındı

    Şüphelinin Fatih, Beyoğlu ve Sarıyer'de 3 turistin çantasının çalınma olayının faili olduğu belirlendi.

    Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

    İstanbul’da turistlerin çantasına göz diken hırsız yakalandı #1

    El sallayarak cezaevine gitti

    Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Beril G.K., el sallayarak gittiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Suç ortağı aranıyor

    DHA’nın haberine göre polis, Beril G.K.’nin suç ortağını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


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