İstanbul’da turistlerin çantasına göz diken hırsız yakalandı

Turistlerin kol çantalarını yankesicilik yaparak çaldığı belirlenen 18 yaşındaki hırsız, yakalandı. Karakoldan el sallayarak çıkan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da özellikle turistlerin çantalarını çalan hırsızlık şebekesine yönelik soruşturma başlatıldı.

Polis, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin önce eşkalini ardından kimliğini tespit etti.

Yemek yedikleri anı kolluyorlar

Görüntülerde suç ortağı ile birlikte dolaşan Beril G.K.’nin (18), yemek yerken kol çantalarını oturdukları sandalyeye asan turistleri kendilerine kurban olarak seçtikleri tespit edildi.

O anlar kamerada

Kameralara yansıyan görüntülerde, bir lokantaya giren şüphelilerin keşif yaparak turist aradıkları, bulamayınca ayrıldıkları görüldü.

Polis, yaptığı operasyonda Beril G.K.'yi Bakırköy'de gözaltına aldı.

İstanbul'da turistlerin çantalarını çalan hırsız yakalandı VİDEO

11 suç kaydı çıktı

Şüphelinin işlemleri hırsızlık büro amirliğinde yapıldı.

Şüphelinin daha önceden 11 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

3 turistin çantası çalındı

Şüphelinin Fatih, Beyoğlu ve Sarıyer'de 3 turistin çantasının çalınma olayının faili olduğu belirlendi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

El sallayarak cezaevine gitti

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Beril G.K., el sallayarak gittiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç ortağı aranıyor

DHA’nın haberine göre polis, Beril G.K.’nin suç ortağını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.