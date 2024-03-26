İstanbul'da tuz dolu kamyonet araca çarptı: 2 kişi yaralandı Tuz dolu kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek arkasından gelen seyir halindeki araca çarpması sonucu 2 kişi yaralanırken, kamyonun çarptığı otomobil kullanılmaz hale geldi.

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DHA

İstanbul'da trafik kazasında araç içindekiler ölümden döndü.

Başahşehir ilçesinde saat 12.00 sıralarında İBB’ye ait tuz yüklü 2 kamyon yokuş çıktığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yokuşta kaymaya başladı.

Araç tuz ile doldu

Bu sırada kamyon, arkasında seyir halinde olan sürücü kursuna ait otomobile çarptı.

Kamyonda yüklü olan tuzlar otomobilin üzerine ve içine döküldü.

Araç kullanılamaz hale gelirken, otomobil sürücüsü ve arka koltukta oturan kadın araç içerisinde mahsur kaldı.

2 kişi yaralandı

Yaralı 2 kadın çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

Vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar tedavi altına alındı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 2 kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri ise kaza nedeniyle sokağı trafiğe kapatırken yola ve aracın üzerine dökülen tuzlar iş makinesi yardımıyla belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

"Aracın içi komple tuz doldu"

Veli Çimen, "Bu kamyon yukarıya çıkıyordu, vitese mi takamadı, sonra geri geri gitmeye başladı. Arada otomobil varmış araç da arada sıkışmış. Burada koştuk yaralanan vardır diye. Otomobilde iki bayan vardı, onları dışarıya çıkarttık. Aracın içerisi komple zaten tuz doluydu. İnşallah kötü bir durum yoktur." diye konuştu.

Başka bir çevre sakini ise, "Kamyon önden gelmiş sanırım. Birisi de arkadan geliyordu araç ikisinin arasında sıkışmış galiba.Tuz da arabanın üzerine dökülmüş. Ben geldiğimde kadın yerdeydi çıkarmışlardı." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)