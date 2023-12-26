İstanbul'da ulaşım kartı doldurma bahanesiyle para isteyen kadınlar yakalandı Beyoğlu'nda sokakta çevirdiği vatandaşlardan İstanbulkart doldurma bahanesiyle para isteyen 2 kadın, huzur ve sivil zabıta ekipleri tarafından yakalandı. 1 ay önce yine aynı noktada duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para isteyen kadınlar bu sefer gözaltına alınarak araca bindirildiği esnada basın mensubunu tehdit etmeye kalktı.

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İHA

İstanbul’da ellerinde İstanbulkart ile sokaklarda dolaşan ve yoldan çevirdiği vatandaşlardan kart doldurma bahanesiyle duygu sömürüsü yaparak para isteyen 2 kadın, zabıta ekiplerinin dikkatini çekti.

Şüpheli iki kadın, Beyoğlu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ve Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bağlı huzur ekibi tarafından izlenmeye başlandı.

Ulaşım kartı doldurma bahanesiyle para istediler

2 kadın, Karaköy meydanında dolaştıkları esnada yakalandı.

Kadınların vatandaşlardan para istediği anlar görüntülendi. Yakalanan kadınlar, Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

Basın mensubunu tehdit etmeye kalktılar

Her iki kadına, kabahatler kanunu gereğince 617’şer TL para cezası kesildi.

Öte yandan yakalanarak ekip aracına konulan kadınların, görüntü alan basın mensubunu “Senin o iki ayağını kıracağım” diyerek tehdit ettiği anlar kameralara yansıdı.

1 ay önce yine aynı noktada yakalandılar: Ceza kesilmişti

Yaklaşık 1 ay önce yine aynı noktada aynı şekilde vatandaşlardan İstanbulkart doldurma bahanesiyle para isteyen 2 kadın, huzur ve sivil zabıta ekipleri tarafından yakalanmıştı.

Yakalanan kadınlar Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürülmüş, kadınların her birinin üzerinden 730 TL nakit para çıkarken İstanbulkartlarının para yüklü olmadığı tespit edilmişti.

Kadınlardan çıkan nakit paraya tutanak karşılığı el koyulmuştu. Her iki kadına kabahatler kanunu gereğince 617’şer TL para cezası kesilmiş ve daha sonra kadınlar serbest bırakılmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)