İstanbul'da uyuşturucu bağımlısı genç üvey annesini sokak ortasında infaz etti Uyuşturucu almak için ailesinden para isteyen bağımlı genç, ailesinden istediği parayı alamayınca üvey annesini sokak ortasında başından vurarak öldürdü. O anlar kameralara anbean yansıdı.

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DHA

İstanbul'da kan donduran cinayet...

Olay, bugün saat 11.50 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana geldi.

Ailesini tehdit etti

Uyuşturucu madde almak için üvey annesi Dilek Y. ve babasından para isteyen genç, ailesinden istediğini alamayınca tehdit etti.

Üvey annesini başından vurdu

Yaşananların ardından evde istenmeyen Özkan Y., sokakta yürüyen 38 yaşındaki üvey annesi Dilek Y. ve kız kardeşini bir süre takip etti.

Elinde bulunan tabanca ile Dilek Y.'nin başına iki el ateş eden Özkan Y., koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Dilek Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri Özkan Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

O anlar kameralara yansıdı

Dilek Y.'nin başından vurularak hayatını kaybettiği saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Babası eve almadıklarını söylemişti"

Cadde üzerinde esnaflık yapan Hakan Himmetoğlu, "2 silah sesi duyduk. Bir çocuk kaçmaya başladı. Karşıya geçtiğimde kadın yüzüstü yatıyordu. Kadın vefat etmişti. Kadının yanında 7-8 yaşlarında bir kız çocuğu vardı ve 'Ağabeyim vurdu' dedi. Sonradan öğrendiğimiz kadarıyla üvey ağabeyiymiş. Vuran kişi, uyuşturucu kullanıyormuş. Babası kendilerini rahatsız ettiğini söyledi. Babasıyla annesinin arasında bir sıkıntı olmadığı belliydi. Babası eve almadıklarını söylemişti. Olaydan sonra kız çocuğunun 'Annemi vurdular' diye bağırmasıyla müdahale etmeye gittik." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)