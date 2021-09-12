Euro
10.012
0.19%
Dolar
8.4557
0.22%
Altın
486.11
-0.14%
Borsa
1.439
-0.96%
Bitcoin
383.774
0.24%
EXEN Coin
25.18
4.35%
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

    Üç ilçede düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu maddelerle yakalanan 10 şüpheliden 3'ü mahkeme kararıyla tutuklandı.
    • DHA
    • 12.09.2021 - 10:03
    • Güncelleme : 12.09.2021 - 10:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Ekipler; Bağcılar, Sarıyer ve Bayrampaşa ilçelerine operasyon düzenledi.

    10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Eş zamanlı operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 154 gram uyuşturucu madde, 8 adet uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

    3'Ü TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 3'ü tutuklanırken, 7'si hakkında adli işlemler devam ediyor.

    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı ViDEO

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı #1

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı #2

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı #3

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir