Üç ilçede düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu maddelerle yakalanan 10 şüpheliden 3'ü mahkeme kararıyla tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler; Bağcılar, Sarıyer ve Bayrampaşa ilçelerine operasyon düzenledi.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Eş zamanlı operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 154 gram uyuşturucu madde, 8 adet uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

3'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 3'ü tutuklanırken, 7'si hakkında adli işlemler devam ediyor.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı ViDEO