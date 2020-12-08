Uyuşturucu madde satıcısı olduğu tespit edilen 13 kişi, eş zamanlı operasyon ile yakalandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı

Harekete geçen ekipler, Ümraniye ve Maltepe'de belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 13 kişi gözaltına alınarak il emniyet müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı