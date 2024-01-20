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İstanbul'da uzi ile vurulan Nazlı son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da uzi ile vurulan Nazlı son yolculuğuna uğurlandı Bayrampaşa'da Eniz Kurtuluş tarafından Uzi ile vurulan Nazlı Elmas(19), ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.