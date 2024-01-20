DHA
İstanbul Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde 25 yaşındaki Eniz Kurtuluş tarafından Uzi ile vurulan Nazlı Elmas, dün gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Nazlı Elmas’ın cansız bedeni sabah saatlerinde otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Nazlı'ya son görev...
Adli Tıp Morgundan otopsisi biten Nazlı Elmas’ın cansız bedeni daha sonra gasil haneye gönderildi.
Nazlı Elmas Bayrampaşa Altıntepsi Yeni Camii'de kılına cenaze namazıyla birlikte son yolculuğuna uğurlandı.
Katil şahıs tutuklandı
Şüpheli Eniz Kurtuluş ise sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış