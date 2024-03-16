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İstanbul'da vinç çarptı, demir platform yola devrildi

İstanbul'da vinç çarptı, demir platform yola devrildi Üsküdar Sahil'de seyir halinde olan konteyner yüklü vinç, yol üzerindeki demir platforma çarptı. Çarpmanın etkisiyle platform yola devrildi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda sahil yolu tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.