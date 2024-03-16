İstanbul'da vinç çarptı, demir platform yola devrildi

İstanbul'da saat 12.00' da Üsküdar Harem Sahil Yolu üzerinde 34 CFR 817 plakalı vinç sürücüsü, konteyner yüklü aracıyla seyir halinde olduğu sırada sahil yolu üzerinde bulunan demir platforma çarptı.
Çarpmanın etkisiyle platform yola devrildi.
Olay anında yayaların olmaması facianın önüne geçti
Olay esnasında yayaların bulunmaması bir facianın önüne geçti.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, devrilen platformu kaldırmak üzere çalışma başlattı.
"Geçerim zannetti, geçemeyince demir platforma çarptı"
Çevrede önlem alan polis ekipleriyse yolu trafiğe kapattı.
Yaşanan olaya ilişkin konuşan vatandaş Yavuz Turhallı, "Konteyner yüklü iş makinesi geliyordu. Platformu fark edemedi. Geçerim zannetti, geçemeyince demir platforma çarptı. Yaklaşık 2 saattir yol trafiğe kapalı" dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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