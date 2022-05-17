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    İstanbul'da yasa dışı midye avına 20 bin 53 TL ceza

    Kaçak yollarla midye avı yapan şahıslar, suçüstü yakalandı. Şahıslara 20 bin 53 TL para cezası verilirken, avcılıkta kullanılan algarna av aracına da el konuldu.
    • 17.05.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 12:07
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    İstanbul'da yasa dışı midye avına 20 bin 53 TL ceza

    İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Boğazı’nda yasa dışı kara kıllı midye avcılığı yapıldığı bilgisiyle harekete geçti.

    İhbar üzerine Tarım İl Müdürlüğü koordinasyonunda Sahil Güvenlik Şile Karakol Komutanlığı ekipleri, çalışmalarını başlattı.

    Şüpheliler suçüstü yakalandı

    İHA'nın aktarımına göre, ekipler yasa dışı kara kıllı midye avcılığı yapanları suçüstü yakaladı.

    İstanbul da yasa dışı midye avına 20 bin 53 TL ceza #1

    20 bin 53 TL para cezası

    Operasyonda 70 çuval yaklaşık 2 ton kara kıllı midyeye el konulurken, kaçak midye avcılığı yapan kişilere 20 bin 53 TL idari para cezası uygulandı.

    Canlı su ürünleri doğal ortamına geri koyuldu

    Canlılığını koruyan su ürünlerinin doğal ortamına iadesi yapıldı. Avcılıkta kullanılan algarna av aracına da el konuldu.

    İstanbul da yasa dışı midye avına 20 bin 53 TL ceza #2

    İstanbul da yasa dışı midye avına 20 bin 53 TL ceza #3


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