İstanbul'da yasa dışı organ nakli baskını

Yasa dışı organ nakli yapmak isteyen Bulgaristan vatandaşı 2 kadın, özel hastanenin polis ile iş birliği yapması sonucu suçüstü yakalandı.

İstanbul'da böbrek nakli olmak için başvuran ve kuzen olduklarını beyan eden Bulgaristan uyruklu böbrek alıcısı D.K.K ve yine Bulgaristan uyruklu böbrek vericisi M.T.Y.'nin evraklarından şüphelenen hastane yetkilileri, durumu polise bildirdi.

Para karşılığı resmi evrak statüsü kazandırıldı

Yapılan incelemede evraklarda usulsüzlük olduğu belirlendi.

Başvuru belgelerinin incelenmesi sonucu kadınların akraba olmadıkları ve sahte olarak hazırlandığı belirlenen evraklara para karşılığında Bulgaristan makamlarınca apostilli olarak resmi evrak statüsü kazandırıldığı tespit edildi.

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Nakil için 25 bin Leva karşılığında anlaştılar

Yapılan araştırmalarda böbrek nakli konusuna Bulgaristan'da yaşayan G.A.P.'nin 7 bin Leva karşılığında aracılık ettiği ayrıca şüphelilerin nakil için 25 bin Leva karşılığında anlaştıkları öğrenildi.

DHA’nın haberine göre gözaltına alınan D.K.K. ve M.T.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.