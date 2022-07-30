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İstanbul'da yasa dışı organ nakli baskını
- 30.07.2022 - 13:54
- Güncelleme : 30.07.2022 - 14:56
İstanbul'da böbrek nakli olmak için başvuran ve kuzen olduklarını beyan eden Bulgaristan uyruklu böbrek alıcısı D.K.K ve yine Bulgaristan uyruklu böbrek vericisi M.T.Y.'nin evraklarından şüphelenen hastane yetkilileri, durumu polise bildirdi.
Para karşılığı resmi evrak statüsü kazandırıldı
Yapılan incelemede evraklarda usulsüzlük olduğu belirlendi.
Başvuru belgelerinin incelenmesi sonucu kadınların akraba olmadıkları ve sahte olarak hazırlandığı belirlenen evraklara para karşılığında Bulgaristan makamlarınca apostilli olarak resmi evrak statüsü kazandırıldığı tespit edildi.
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Nakil için 25 bin Leva karşılığında anlaştılar
Yapılan araştırmalarda böbrek nakli konusuna Bulgaristan'da yaşayan G.A.P.'nin 7 bin Leva karşılığında aracılık ettiği ayrıca şüphelilerin nakil için 25 bin Leva karşılığında anlaştıkları öğrenildi.
DHA’nın haberine göre gözaltına alınan D.K.K. ve M.T.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.