İstanbul'da yaşanan zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Maltepe ilçesinde minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek 3 araca çarpması sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralanırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 08:34
  • İstanbul Maltepe'de direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs 3 araca çarptı, 4 kişi yaralandı.
  • Yaralılar hastaneye kaldırılırken, trafik aksadı ve hasarlı araçlar çekildi.
  • Minibüs sürücüsünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edilerek kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde feci kaza...

Kaza, saat 00.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Handegül Sokak ile Büyükbakkalköy Yolu kesişiminde yaşandı. 

Seyir halindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen üç araca çarptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

TRAFİKTE AKSAMA YAŞANDI

Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, hasarlı araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Öte yandan kazada yaralanan minibüs sürücüsünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

