Milyonlarca elektrikli araç satıldı, şimdi yeni bir çevre sorunu kapıda

Elektrikli araçlar dünya genelinde hızla yaygınlaşırken, uzmanlar bu dönüşümün beraberinde yeni bir çevresel sorun getirebileceği konusunda uyarıyor. Özellikle dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin'de kullanım ömrünü tamamlayan bataryaların sayısı her geçen yıl artıyor.

2030'a kadar 1 milyon tonu aşabilir

Brezilya merkezli Click Petróleo e Gás'ın aktardığı bilgilere göre, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), kullanım ömrünü tamamlayan elektrikli araç bataryalarının miktarının önümüzdeki yıllarda hızla yükseleceğini belirtiyor. Bakanlık verilerine göre, 2030 yılına gelindiğinde her yıl kullanım dışı kalan batarya miktarının 1 milyon tonu aşması bekleniyor.

Elektrikli araç satışlarının son yıllarda rekor seviyelere ulaşması, ilk nesil araçlarda kullanılan bataryaların da yavaş yavaş ömrünü tamamlamaya başlamasına neden oluyor. Bu durum, geri dönüşüm sektörünü önümüzdeki yılların en kritik alanlarından biri haline getiriyor.

Değerli metaller yeniden ekonomiye kazandırılacak

Elektrikli araç bataryaları lityum, nikel, kobalt ve manganez gibi stratejik öneme sahip metaller içeriyor. Uzmanlar, bu bataryaların doğru şekilde geri dönüştürülmesi halinde hem çevre kirliliğinin önlenebileceğini hem de kritik hammaddelerin yeniden ekonomiye kazandırılabileceğini belirtiyor.

Ancak kullanım dışı kalan bataryaların kontrolsüz şekilde depolanması veya sökülmesi durumunda yangın riski ve çevresel zararların ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.

Çin hükümeti yeni önlemler alıyor

Artan batarya atıklarına karşı harekete geçen Çin yönetimi, geri dönüşüm sürecini daha sıkı denetlemek için yeni düzenlemeler hazırlıyor. Yetkililer, bataryaların üretim aşamasından geri dönüşüm sürecine kadar dijital olarak takip edilmesini sağlayacak sistemler üzerinde çalışıyor.

Ayrıca kayıt dışı geri dönüşüm faaliyetlerinin önüne geçilmesi ve yetkilendirilmiş tesislerin sayısının artırılması hedefleniyor. Böylece hem çevresel risklerin azaltılması hem de değerli hammaddelerin geri kazanılması amaçlanıyor.

Bilim insanları da uyarıyor

Scientific Reports dergisinde 2025 yılında yayımlanan ve Rui Jiang ile çalışma arkadaşları tarafından hazırlanan araştırma da elektrikli araç bataryalarının geri dönüşümünün önümüzdeki yıllarda kritik bir konu haline geleceğine dikkat çekiyor. Araştırmacılar, etkili geri dönüşüm sistemlerinin kurulmasının hem karbon emisyonlarının azaltılmasına hem de yeni maden ihtiyacının düşürülmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

Elektrikli araçlar fosil yakıtlı araçlara göre daha çevreci bir alternatif olarak görülse de uzmanlara göre sektörün geleceğini belirleyecek en önemli konulardan biri artık eskiyen bataryaların nasıl yönetileceği olacak.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Elektrikli araçların gerçekten çevreci olduğuna inanıyor musunuz? Kullanım ömrünü tamamlayan milyonlarca bataryanın gelecekte yeni çevre sorunlarına yol açabileceğini düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.