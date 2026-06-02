Aziz Yıldırım, Hakan Safi'ye birleşme çağrısını yineledi

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul kararının alınmasının ardından başkanlık için iki isim öne çıktı.

8-9 Haziran tarihinde yapılacak seçimlerde Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışacak.

Başkan adayı Aziz Yıldırım daha önce Hakan Safi'ye yaptığı birleşme çağrısını bir kere daha tekrarladı.

"FENERBAHÇE'NİN BAŞKANDAN ÇOK LİDERE İHTİYACI VAR"

Kendisi için yapılan "lider" tanımına değinen Yıldırım, liderliğin yalnızca başkanlık makamından ibaret olmadığını belirterek, zor ve iyi günlerde camiayı yönlendirebilme yeteneğinin liderliği tanımladığını ifade etti.

"Ben liderim, yönetirim ve yönlendiririm. Vizyonu olan bir insanım. İnsanlar düşünmeden ben düşünürüm ve bunu uygularım. Lider olunmaz, lider doğulur" diyen Yıldırım, Fenerbahçe'nin bir başkandan ziyade güçlü bir lidere ihtiyaç duyduğunu savundu.

"12 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK İÇİN ADAYIM"

Fenerbahçe'nin uzun yıllardır şampiyonluk yaşayamadığını hatırlatan Yıldırım, başarısızlığın özellikle genç taraftar kitlesi üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu söyledi.

Şampiyonluğun sadece sportif başarı değil, aynı zamanda kulübün geleceği açısından da kritik önemde olduğunu vurgulayan Yıldırım, güçlü bir yönetim kadrosu ve maddi kaynaklara sahip isimlerle birlikte bu süreci tersine çevirmeyi hedeflediklerini belirtti.

HAKAN SAFİ'YE BİR KEZ DAHA BİRLEŞME ÇAĞRISI

TV100 kanalında Özel Röportaj programına konuk olan Aziz Yıldırım, gazeteci Erdoğan Aktaş ve Aytunç Erkin'in sorularını yanıtlayan Aziz Yıldırım, daha önce yaptığı birleşme çağrısını tekrarlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Hakan Safi ve Ali Koç'a yaptığım birleşme çağrısını yine yapıyorum. Gelsinler birleşelim. Ben liderim, başkanlık yapmaya gelmiyorum.”

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Göreve gelmesi halinde yönetim anlayışının farklı olacağını dile getiren Yıldırım, kulübün çeşitli alanlarında sorumlulukların ekip içerisinde paylaşılacağını söyledi.

Geçmiş dönem tecrübelerinden yararlanacaklarını ifade eden Yıldırım "Geçmişte ne yaptıysak ortaya koyacağız. Yanlışlarımız varsa düzelterek devam edeceğiz. Böylece Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Şampiyon olacağız demiyorum; biz şampiyon olacağız." dedi.