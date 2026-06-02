CHP'de MYK sona erdi: FETÖ ve yolsuzlukla mücadele kararı

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CHP'nin 38. Kurultayı'na ilişkin tartışmaların ardından başlayan süreç, mutlak butlan kararıyla sonuçlandı.

Kararla birlikte Özgür Özel'in genel başkanlık görevi sona ererken, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı oldu.

Kararın ardından parti genel merkezinde yaşanan gerginlik ve tahliye sürecinin tamamlanmasının ardından Kılıçdaroğlu, bayramlaşma programı kapsamında genel merkeze gelerek uzun bir aradan sonra yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmuş oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sını belirledi

MYK TOPLANTISI SONA ERDİ: TÜM BELEDİYELER DENETLENECEK

Bu gelişmelerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, belirlediği 19 kişilik MYK üyeleriyle akşam saatlerinde bir toplantı gerçekleştirdi.

Yeniden CHP koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen ve yaklaşık 5 saat süren MYK toplantısı sona erdi.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, FETÖ ve yolsuzlukla mücadele amacıyla iç denetim mekanizması kurulacak ve uygulama kapsamında tüm belediyeler denetlenecek.

Tunceli'deki billboardlara Kemal Kılıçdaroğlu afişleri asıldı