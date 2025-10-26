İstanbul'da yedek anahtar kullanarak araba çaldılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Arnavutköy'de inşaat demirleriyle kurulan düzenekle bir daireye giren şüpheli güvenlik kameralarına yansımıştı.

Ev sahibi Mevlan Başak, sadece bir çift ayakkabı çalındığını söyleyerek polise başvurmuştu.

YEDEK ANAHTARLA OTOMOBİL ÇALDILAR

Mevlan Başak, dün gece bir kez daha hırsızların hedefi oldu.

Kapının önünde duran otomobil, yedek anahtar kullanarak çalındı.

HIRSIZLIK KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Araç sahibi Başak kayıp yedek anahtarlarının geçtiğimiz ay evine giren hırsızlar tarafından çalındığını söyledi.

"EVİMİN ÖNÜNDEN ARABAMI ALIP GÖTÜRDÜLER"

Yaşananları anlatan Mevlan Başak, şunları söyledi:

Geçtiğimiz ay eve hırsız girmişti. Arka taraftan, mutfaktan pencereyi açmış, düzenek kurmuşlar. Olay sonrası polise başvurduk, ifade verdik. O sırada yedek anahtar kaybolmuştu ancak biz kendimiz kaybettik düşüncesiyle önemsememiştik.



Bugün gece evimin önünden arabamı çalıp götürdüler. Aracı anahtarla açıp aldılar. Çevre kameralarımızda görüntüler var. Bir an önce aracımızın bulunmasını istiyoruz.

OLAYA İLİŞKİN TAHKİKAT BAŞLATILDI

Başak, polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri olayla alakalı soruşturma başlattı.

Aracı çalan kişiler ile eve giren hırsızların aynı olup olmadığı araştırılıyor.