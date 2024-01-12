İstanbul'da yılbaşı gecesi ölen Melek Nur'un organları 6 kişiye umut oldu Yılbaşı gecesi arkadaşı tarafından başından vurularak hayatını kaybeden Melek Nur'un organları bağışlanarak 6 kişiye can verdi. Acılı babanın yaptığı açıklama, izleyenlerin yüreklerini sızlattı.

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DHA

Yeni yılın ilk saatleri bir kadın daha vuruldu.

Olay, İstanbul'un Fatih ilçesinde gerçekleşti.

Eğlenmek için arkadaşlarıyla dışarı çıkan Melek Nur, bir daha evine dönemedi.

Günler sonra hayatını kaybetti

Yılbaşı gecesi meydana gelen olayda arkadaşı tarafından başından tabanca ile vurularak ağır yaralanan Melek Nur Özgener, şüpheli şahıs tarafından hastaneye getirildi.

Yapılan tüm çabalara rağmen genç bedeni daha fazla dayanamayan Melek Nur Özgener, günler sonra kaldırıldığı hastanede can verdi.

Yaptığı şaka Melek Nur'un sonu oldu

Olay sırasında Özgener’in vurulduğu araçta olduğu öğrenilen Nisa A., bir arkadaşlarıyla buluştuklarını, bu sırada o kişinin silahını çıkararak “Seni mi vurayım, yoksa seni mi vurayım?" diye şaka yaparken silahın patladığını ve arkadaşının vurulduğunu söyledi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan katil zanlısı Ercan Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Organları bağışlandı

Kızlarının hayatını kaybetmesinin ardından acılı aile, doktorların önerisiyle genç kızın organlarını bağışlama kararı aldı.

Melek Nur'un organları 6 kişiye hayat verdi.

Organ nakline ihtiyacı olan birinin ise yaklaşık 2 saat içerisinde organ nakli yapılması gereken hasta olduğu öğrenildi.

"Adalet yerini buldu, inşallah içeriden çıkmaz"

Küçük kızın acı dolu babası Bülent Özgener, "İçim soğumaz ama içim bir nebze de olsa soğudu. Adalet yerini buldu. İnşallah içeriden çıkamaz. Daha çok canlar yakmasın. Cinayet işlemiş bir insanı neden bırakıyorsunuz? Bir anaya bir babaya yara vermiş. Bu sefer de geldi benim kızımın 17 yaşındaki kızımın canını aldı. Bu tarif edilemez bir duygu." dedi.

2 saati kalan hastaya can oldu

Baba Özgener, "Bir kızımı kaybettim ama 6 tane evladım oldu. 6 kişiye can verdi. Bu süreç devam ederken bir hastanın 2 saati kalmış. Değerler tutunca o kişi 1-2 saat içerisinde can buluyor. 8 tane evladım var şu anda. Melek vefat ettikten sonra doktor böyle bir teklif sundu. Ben imza bile atamadım. Normalde kızımın saçımın teline zarar gelsin istemezdim. Kendimde değildim kabul etmedim. İmza atmaya elim gitmedi. Doktor tekrardan anlatınca imzayı attım." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)