İstanbul'da yol verme kavgasında minibüsün camını yumrukladı

- Esenyurt E-5'te yol verme tartışması kavgaya dönüştü.
- Bir otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan kişi, minibüs şoförüne tehdit ve hakaretler etti, aracın camını yumrukladı.
- Minibüs şoförü sakinliğini korurken, çevredekiler duruma müdahale etti.
İstanbul Esenyurt'ta bir otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan şahıs, trafikte ilerlerken öfkelendikleri minibüs şoförüyle tartışmaya başladı.
Başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü.
MİNİBÜSÜN CAMLARINI YUMRUKLADILAR
Otomobilde bulunan 2 şahıs araçtan inerek minibüs şoförünün önünü kesip tehdit ve hakaretler yağdırdı.
Daha sonra şahıslar minibüse zarar vermeye başlayıp camları yumrukladı.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Minibüs şoförü olay anında sakinliğini korurken öfkeli saldırganlar çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.
Yaşanan olayda minibüs maddi olarak zarar görürken minibüs şoförü ise olay anında yaşananları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına aldı.