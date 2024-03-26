İstanbul'da yolcular ve İETT şoförü arasında kavga: "Konuşma sen ihtiyar" Duraklarda kapıları erken kapattığı söylenilen İETT otobüsü şoförüyle bir yolcu arasında tartışma çıkarken şoförün, "Bırakırım bu mesleği. Burada beklerim seni. Kimseye bırakmam boksörüm ben" dediği görüldü.

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DHA

İstanbul Bayrampaşa-Fatih seferini yapan İETT otobüsüne binen yaşlı kadın yolcu, pazar çantasıyla otobüsten inmeye çalıştığı sırada kapıların erken kapanması nedeniyle inemedi.

Aynı durumun birkaç kez daha tekrarlanması üzerine sinirlenen başka bir yolcu ise duruma tepki gösterdi.

Bu kez diğer yolcularla şoföre tepki gösteren yolcu arasında tartışma çıktı.

"Konuşma sen ihtiyar"

Şoförün herkese bağırdığını söyleyen yolcu, yaşlı bir adama "Böylelerini şoför yapıyorlar memlekette. Sen de burada avukatlık yapıyorsun. Adamın psikolojisini kontrol ettireceksin. Konuşma sen ihtiyar. Ne biliyorsun da konuşuyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi.

Yolcular ve şoför arasında laf dalaşı

Diğer yolculara da sert çıkan yolcu, "Çoluğa çocuğa bağırıyor kimse bir şey demiyor. Senin kızın yok mu ? Benim de kızım okula gidiyor. Herkese bağırıyor." diye konuştu. Bir başka yolcu ise "Arkadaşım insan gibi konuş. Ekmeği için uğraşıyor." sözleriyle şoförü savundu. Bunun üzerine şoför "Psikolojisi bozuk." diyen yolcunun üzerine yürüdü. Şoför "Öldürürüm seni. Neden bağırıyorsun? Sana hizmet etmeye çalışıyorum. Bırakırım bu mesleği Burada beklerim seni." derken yolcu, şoföre ve diğer yolculara tepki göstermeye devam etti.

Araya giren yolcular, ikiliyi ayırdı. "Bana bir kere kapı çarptı. Kafamı vurdum." diyen yolcu otobüsten inerken, kavganın ardından otobüsü çalıştıran şoför ise "Kimseye bırakmam boksörüm ben." diye konuşmaya devam etti.

O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)