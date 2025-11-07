İstanbul'da yolun karşısına geçerken ölümden döndü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde 18 yaşındaki otizmli Mecit Emre Çelik, evden habersiz dışarı çıktı.

Çelik, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarptı.

Çelik, çarpmasının etkisiyle savrulurken otomobil sürücüsü, durmadan yoluna devam etti.

Evden daha önce de habersiz çıkan Mecit Emre Çelik'in babası Onur Çelik, ayakkabısına takip cihazı yerleştirdi.

AMELİYATA ALINACAK

Baba Onur Çelik, bu cihaz sayesinde Mecit Emre Çelik'in parkta olduğunu fark etti. Parka giden ve oğlunun ayağında kanlar olduğunu gören baba Çelik, oğlunu hastaneye götürdü. Bacağında kırıklar olduğu belirlenen Mecit Emre Çelik'in ameliyata alınacağı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Mecit Emre Çelik'in karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı ve çarpmanın etkisiyle savrulduğu anlar yer aldı.

"O ÇOCUK O ACIYA NASIL DAYANDI"

Mecit Emre Çelik'in babası Onur Çelik, "Oğlum ışıklardan karşıdan karşıya geçerken maalesef bir tane kendini bilmez bir araç sürücüsü tarafından vuruluyor. Kendisi kaçıyor sonra. Kameraya bakınca hiçbir vatandaş hiçbir şekilde yardımcı olmuyor.

Bu bir hayvana yapılmaz, beni gerçekten çok incitti. Benim oğlum özel bir çocuk olduğu için arada evden kaçma eylemleri oluyordu. Ben de kendi kendime bu konuda bir çözüm geliştirdim, ayakkabısına GPS koydum.

Agresif tutumlar sergilediğinde evden kaçıyordu, ben yanına gittiğimde yanında bankta bir çocukla oturuyordu. Arkadaşı yanına gelmiş oturdu sanıyordum, yanına geldiğim zaman ayağını yamuk bir şekilde gördüğümde kaynar sular başımdan aşağı döküldü.

O çocuk o acıya nasıl dayandı, sürünerek o parka oraya nasıl yürüdü, inanın ben hala şoktayım." ifadelerini kullandı.