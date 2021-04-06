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    İstanbul'da yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi

    Ataşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otobüsün altına giren kadın hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 06.04.2021 - 05:03
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 05:17
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    İstanbul'da yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi

    İstanbul'da, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi, Kayışdağı Caddesi üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Tülin Uğurlu'ya (23) cadde üzerinde hızla seyir halinde olan bir araç çarptı.

    ÇARPIP KAÇTI

    Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan genç kadın park halinde bulunan bir otobüsün altına girdi. Genç kadına çarpan sürücü olay yerinden kaçtı.

    İstanbul'da yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi VİDEO

    OTOBÜSÜN ALTINDAN ÇIKARILDI

    İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kriko ve havalı yastık yardımıyla otobüsü havaya kaldırarak genç kadını sıkıştığı yerden kurtardı.

    İstanbul da yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi #1

    HAYATINI KAYBETTİ

    Genç kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Genç kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Bir görgü tanığı "Karşıdan kadın geldi. Minibüs geldi çarptı. Kaçtı gitti. Geldik baktık, kadın otobüsün altındaydı. Kadının durumunu bilmiyorum. Vuran kaçtı" ifadelerini kullandı.

    İstanbul da yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi #2

    POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Polis ekipleri olay yerinde bir süre inceleme yaptı. Çarpmanın etkisiyle çevreye saçılan araç parçaları ve genç kadının çantasından düşenler toplanarak poşete konuldu.

    Kazayı gören taksici "Arabayla durakta bekliyorduk. Bir kadın yolun karşısına geçiyormuş. Bir kamyon gelip çarpıyor. Kadın otobüsün altına giriyor. Daha sonra yardım etmeye çalıştık ama edemedik. Ambulans ve itfaiyeyi çağırdık. Onlar gelip çıkardılar. Durumunu bilmiyorum ama ciddiydi" dedi.

    Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken soruşturma sürüyor.

    İstanbul da yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi #3

    İstanbul da yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi #4

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