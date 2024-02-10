İstanbul'da zam için kiracısını yaralayan ev sahibinin 400 evi olduğu ortaya çıktı Kiraya zam yapmak isteyen talebi kabul edilmeyince de genç kadını çatalla yaralayan ev sahibinin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanığın 7 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

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İHA

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde geçtiğimiz yıl ev sahibi-kiracı olayı yaşandı.

Son dönemlerde artan olaylara eklenen bu kavgada ise ortaya çıkan bilgiler şaşkına çevirdi.

Kira zammını kabul etmeyen kiracısına hakaret ederek çatalla yaralayan ve evde bulunan bir kişiye de saldıran ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik ile 2 diğer sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Nizam Şimşek ile taraf avukatları katıldı.

"Ataköy’de 400 dairem var"

Duruşmada savunması sorulan sanık Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

“Samimi bir itirafta bulunmak istiyorum. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum. Biz o dönemde bir tanıdığım ile birlikte part time bodyguardlık ve koruma işleri alıyorduk. Ben, Serdar ve yanımızda çalışan Şahin isimli arkadaş ile Şirinevler’de bir kafede Mehmet Cengiz ile görüştük. O gün oraya gittiğimizde Mehmet Cengiz bize ‘Ataköy’de 400 dairem var kiraları toplarken yanımda bulunun’ dedi. Biz de koruma işini kabul ettik. Bize ‘bir işim daha var o konuda da yardımcı olur musunuz?’ diye sordu.

"Gerekirse ayaklarına sıkın"

Bir dairesi olduğunu, o daireye çöktüklerini ve kiracıyı çıkarmasına yardım edersek karşılığında 20 bin dolar alacağımızı söyledi. Gerekirse ayaklarına silah sıkın diyerek işi verdi. Ben o dönemde evlenmeyi düşündüğüm ve asgari ücretle çalıştığım için işi kabul ettim. Bir sonraki gün hanımefendinin evine gittik. Kapıya vurunca evde sadece bayanın olması ve Nadir’in olmaması nedeniyle oradan ayrıldık. Evden çıkmasını dile getirdik. Bir an evvel bu evden çıkarsanız sizin için en hayırlısı olur dedik."

7 yıl 1 ay hapsine hükmedildi

Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Cengiz Bilik’in Nadir Önüç ve Guldzhakhan Krıtchkaıa'yı ‘silahla basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralama’ suçundan toplam 20 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme sanık Bilik’in ‘silahla tehdit’ suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün, ‘mala zarar verme’ suçundan 3 ay 10 gün, ‘cebir suretiyle birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 1 yıl 8 ay, ‘hakaret’ suçundan ise 4 ay 5 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanık Bilik tüm bu suçlardan toplamda 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan sanıklar Nizam Şimşek ve Serdar Ok’un ise ‘birden fazla kişi ile tehdit’ suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

"Daha ağır cezayı alabilmeleri için gerekli müracaatları yaptık"

Avukat Yunus Çağrı Arzik, “Müvekkilimiz hakkındaki davada karar duruşması vardı. Karar duruşmasında sanık hakkında ertelemesiz olarak 7 yıl hapis verildi. Bu başlangıç, biz daha ağır cezayı alabilmeleri için gerekli müracaatları yaptık. Umarız ki bu dava diğer tüm davalara bir emsal nitelik teşkil eder. Şu anda müvekkilimiz aynı yerinde oturmaya devam edecek. Kendince bir mücadele içerisindedir. Biz de avukatları olarak bu mücadelesinde sonuna kadar yanındayız.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)