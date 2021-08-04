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- İstanbul’daki ormanlarda cam ve atık parçalar temizlendi
İstanbul’daki ormanlarda cam ve atık parçalar temizlendi
Aydos ve Teferrüçtepe ormanlarında, yangına sebep olabilecek cam ve atık parçalar orman muhafaza ve zabıta ekiplerinin çalışmaları ile temizlendi.
- DHA
- 04.08.2021 - 17:14
- Güncelleme : 04.08.2021 - 17:37
Ülke genelinde birçok noktada etkili olan orman yangıları ile mücadele devam ediyor.
Yeni yangınlar çıkmasını önlemek için ekipler, ormanlık alanlardaki çalışmalarını sürdürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli'de bulunan Aydos ve Teferrüçtepe ormanlarında bugün denetimlerin yapıldığını açıkladı.
ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Denetimlerde, güneş ışınlarına maruz kaldığı takdirde yangınlara sebep olabilecek orman zemini üzerindeki cam ve atık parçaların, orman muhafaza ve zabıta ekiplerinin ortak çalışmasıyla temizlendiği belirtildi.
Çalışma anları drone ile havadan görüntülendi.
İstanbul’daki ormanlarda cam ve atık parçalar temizlendi VİDEO