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İstanbul’daki ormanlarda cam ve atık parçalar temizlendi

İstanbul’daki ormanlarda cam ve atık parçalar temizlendi

Aydos ve Teferrüçtepe ormanlarında, yangına sebep olabilecek cam ve atık parçalar orman muhafaza ve zabıta ekiplerinin çalışmaları ile temizlendi.