Başı kesilerek öldürüldükten sonra boş bir arazide cesedi bulunan Nuri Yıldız ile evinde boğazı kesilerek öldürülen Esra Yıldız olayına ilişkin, yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde otel işletmeciliği yapan Esra-Nuri Yıldız çifti cinayetine ilişkin, gözaltına alınan 7 kişiden 3’ü tutuklandı.

Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda, 11 Ekim 2021 tarihinde yanan bir aracı söndüren itfaiye ekipleri kan izleri görmüş, polis harekete geçerek soruşturma başlatmıştı.

Otomobilin sahibi Nuri Yıldız'ın evine gidildiğinde ise eşi Esra Yıldız'ın (38), boğazı kesilerek öldürüldüğü görülmüştü.

Nuri Yıldız, 14 Ekim 2021 tarihinde Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi, Gaziler Caddesi ile Vilda Sokak arasında bulunan boş arazide, başından tabancayla vurulmuş olarak bulunmuştu.

LUMİNAL TEST YAPILDI

Cinayet Büro Amirliğinin yaptığı operasyon sonucu yakalan 7 şüpheliden Ferhat Y., Mühyettin Y. ile Aleyna Y. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cinayet Büro Amirliğinin binlerce saat güvenlik kamera görüntüsü inceleyerek ortaya çıkardığı olay sırasında tutuklanan Ferhat Y. ile Mühyettin Y.'nin elbiseleri ve ayakkabılarına kan izlerini ortaya çıkaran Luminal Test yapıldığı belirlendi.

Test sonucu iki şüphelinin ayakkabılarında ve pantolon ve montlarında kan izleri tespit edildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olayla ilgili yeni güvenlik kameraları ortaya çıktı. Kamera görüntülerinden birinde öldürülen Nuri Yıldız'ın, Haznedar'da otomobilin içinde dörtlü flaşörlerini yakarak beklediği anlar yer aldı.

Bir başka görüntüde ise, Beyoğlu'nda bulunan otelden evine gitmek üzere yola çıkan Esra Yıldız'ın son görüntüleri kameralara yansıdı.

İstanbul'daki Yıldız çifti cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı VİDEO



SİLAHI ATARKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Olayla ilgili başka bir görüntüde ise şüpheliler, olayda kullandıkları silahı atarken görüldü. Şüphelilerin cesedi bıraktıktan sonra bir çalılığa attığı 9 mm çapındaki tabancanın, kriminal polis laboratuvarındaki incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

CİNAYETİ 10 DAKİKADA İŞLEDİLER

Esra Yıldız'ın evinde boğazı kesilerek öldürüldüğü olayda, güvenlik kameralarına şüphelilerin apartmana girerken görüntüleri yansıdı.

Şapkalı, maskeli ve ellerinde eldiven bulunan iki şüphelinin, eve girdikten sonra cinayeti 10 dakika içinde işledikleri ve ardından hızla ayrıldıkları tespit edildi.

SORUŞTURMADA YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Polis soruşturmasıyla ilgili de yeni detaylar ortaya çıktı.

Polis soruşturmasına göre cinayeti işledikleri tespit edilen Ferhat Y. ile Mühyettin Y.'nin güvenlik kamera görüntülerinin, diğer aile üyeleri tarafından teşhis edildiği öğrenildi.

Farklı nezaretlerde tutularak birbirlerinin verdiği ifadelerden haberi olmayan şüphelilerin, Esra Yıldız'ın evine girerken görüntülenen iki şüpheliyi Ferhat Y. ile Mühyettin Y. olarak teşhis ettikleri öğrenildi.

Hatta şüphelilerin başlarındaki şapkaların, kız kardeşlerine ait olarak teşhis edildiği belirtildi.