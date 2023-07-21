İHA

İstanbul genelinde kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ederken, hava sıcaklığı 33 dereceyi gördü.

haber.com/taksim.htm" rel="tag" target="_blank">Taksim ve İstiklal Caddesi'nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sıcak havaya rağmen Taksim'e akın ettiler

Vatandaşlar ve turistler sıcak havaya rağmen Beyoğlu Taksim’e akın etti.

Kimi Gezi Parkı’nda yeşilliklere uzanıp dinlenirken, kimileri ise elindekilerle başlarını sıcaktan korudu.

İstanbul'dan kavurucu sıcak manzaraları

Karaköy'de denize girenler oldu

Sıcaktan bunalıp soluğu sahilinde alanlar ise denize girerek serinledi.

İstanbul'dan kavurucu sıcak manzaraları
İstanbul'dan kavurucu sıcak manzaraları
İstanbul'dan kavurucu sıcak manzaraları