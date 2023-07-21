İstanbul'dan kavurucu sıcak manzaraları İstanbul’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Taksim ve Karaköy’de sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için çeşitli yollar denedi.

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İHA

İstanbul genelinde kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ederken, hava sıcaklığı 33 dereceyi gördü.

haber.com/taksim.htm" rel="tag" target="_blank">Taksim ve İstiklal Caddesi'nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sıcak havaya rağmen Taksim'e akın ettiler

Vatandaşlar ve turistler sıcak havaya rağmen Beyoğlu Taksim’e akın etti.

Kimi Gezi Parkı’nda yeşilliklere uzanıp dinlenirken, kimileri ise elindekilerle başlarını sıcaktan korudu.

Karaköy'de denize girenler oldu

Sıcaktan bunalıp soluğu Karaköy sahilinde alanlar ise denize girerek serinledi.