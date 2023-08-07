İstanbul’dan Vietnam’a çalışmaya gitti, öldürüldü

DHA

52 yaşındaki Sinan Ergül, 2 ay önce İstanbul’dan Vietnam’a çalışmak için gitti.

Gemi makine dairesi personeli 2 çocuk babası, 30 Temmuz günü ise Türk olan gemi kaptanı arkadaşı ile birlikte Vietnam'ın kuzeyindeki Ha Tinh Eyaleti'nde bulunan bir alışveriş merkezine uğradı.

Alışveriş merkezinden çıkan iki arkadaş, gemiye dönmek için taksi beklemeye başladı.

O sırada kasaptan bıçak çalarak yanlarına gelen Tran Van Son (24), önce Ergül'e saldırdı, sonra arkadaşına yöneldi.

Gemi kaptanına yönelik hamlesi boşa giden Tran Van Son, saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Bu sırada kanlar içinde yerde kalan Ergül'e ilk müdahaleyi yanındaki arkadaşı yaptı.

Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı ancak Ergül hayatını kaybetti.

Vahşet sonrası Ergül'ün yanında bulunan arkadaşları saldırganı yakaladı.

Polis ekiplerini çağıran iki arkadaş, zanlıyı polis ekiplerine teslim etti.

Sinan Ergül'ün cenazesi ise bugün Türkiye'ye getirildi.

Adli Tıp Kurumu önüne gelen Ergül'ün eşi Pınar Ergül, eşinin katili için gerekli cezaların verilmesini istedi.

Acılı kadın, şunları söyledi:

Hukuki yollardan haklarımızı arayacağız. Yapanların yanına kalmasını istemiyoruz. Hep ihmaller silsilesi var. Orada güvenlik varmış, güvenlik hırsızlık yapan adamı tutup dışarı atıyor, neden yakalamıyorsun? Kasaptan bıçak çalıyor, orada da ihmal var. Eşim orada taksi bekliyor, yüz yüze bile gelmemişler. 'Ters baktın' olayı bile değil. Arkasından bıçakla saldırmış. Eşim kimseyle tartışmazdı. Gemiden izin alarak alışveriş merkezine gitmişler. Arkadaşlarıyla gezmeye gitmişler. 5 yaşında ikizlerimiz var, çocuklarına doyamadı. Aslan gibi kocamın cenazesini verecekler. Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Nasıl alışacağız? Çocuklarımla beraber zorluklarla yaşayan bir aileydik. Ekmek paramızı kazanıyordu, çok üzülürdük giderken. Çocuklarına hasretti. Bu işin peşini bırakmasınlar.