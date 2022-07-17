Petrol
101.13
2.05%
Euro
17.5514
0.43%
Dolar
17.3999
-0.17%
Altın
955.58
-0.34%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
369.564
2.23%
BTXN Coin
7.41
-0.40%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    İstanbullular deniz kenarlarına akın etti

    Hafta sonu sıcaklıklardaki artış, İstanbulluların deniz kenarlarına akın etmesine neden oldu. Kimileri denize girmeyi kimileri ise piknik yapmayı tercih etti.
    • 17.07.2022 - 15:28
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 15:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbullular deniz kenarlarına akın etti

    İstanbul'da sıcak ve güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, deniz kenarlarını tercih etti.

    Samatya'da deniz kenarına gelenlerin bir kısmı yeşil alanda piknik yaparak, güneşin ve deniz havasının keyfini çıkardı.

    Serinlemek için denize girenlere evcil hayvanları da eşlik etti.

    Deniz keyfi için Sarayburnu'nu tercih edenlerin sayısı ise fazla oldu.

    İstanbullu sahillere koştu

    Plajdaki kalabalık dikkat çekti.

    Köpeği Reyna ile Samatya'da denize giren Nihat Baran "İnsanlar 7-10 bin lira ödeyip tatile gidiyorlar. Burada yaşayanlar bile sahile gelmiyor. Hafta sonunu burada geçiriyoruz, hava da deniz de güzel, çoluk çocukla, köpeğimle yüzüyorum" dedi.

    "Seviyoruz burayı"

    Piknik için Samatya’ya gelen Gülşen Varışlı, "Çok uzaktan gelmedik, buralarda oturuyoruz. Yaz gelince iki haftada bir buralara geliyoruz. Seviyoruz burayı. Sabah kahvaltımızı yaptık" diye konuştu.

    İstanbullular deniz kenarlarına akın etti VİDEO

    İstanbullular deniz kenarlarına akın etti #1

    "Her hafta sonu geliyoruz"

    DHA'nın haberine göre piknik yapan Yaşar Karam, "Sabah burada kahvaltımızı yaptık, temiz havayı değerlendirdik, bizim tatilimiz de bu. Genelde her hafta sonu geliyoruz buraya" dedi.

    İstanbullular deniz kenarlarına akın etti #2

    İstanbullular deniz kenarlarına akın etti #3

    İstanbullular deniz kenarlarına akın etti #4

    İstanbullular deniz kenarlarına akın etti #5


    İlginizi Çekebilir

    'Suriyeliler çocuğun yüzüne kezzap attı' iddiası ortalığı karıştırdı
    Gündem

    'Suriyeliler çocuğun yüzüne kezzap attı' iddiası ortalığı karıştırdı

    Kazananları takip edin
    Metabot

    Kazananları takip edin

    Doya Doya Moda ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kim?
    Medya

    Doya Doya Moda ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kim?

    Görüş Bildir