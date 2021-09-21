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    İzmir açıklarında göçmen operasyonu

    Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında Türk kara sularına itilen 105 göçmen ekiplerce kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 87 göçmen de yakalandı.
    • İHA
    • 21.09.2021 - 08:24
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 09:18
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    İzmir açıklarında göçmen operasyonu

    İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 17 Eylül günü farklı saatlerde, Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar içerisindeki 45 göçmeni kurtardı.

    YUNAN UNSURLARI İTTİ

    Yine 17 Eylül tarihinde, Seferihisar ilçesi açıklarında durdurulan hareketli yelkenli tekne içerisindeki 87 göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanırken, 19 Eylül tarihinde ise Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirlenen lastik bot içerisindeki 24 göçmen ekiplerce kurtarıldı.

    DİKİLİ'DE KARAYA ÇIKARILDILAR

    Ayrıca, yine 19 Eylül tarihinde Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 36 göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

    Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir açıklarında göçmen operasyonu #1

    İzmir açıklarında göçmen operasyonu #2

    İzmir açıklarında göçmen operasyonu #3

    İzmir açıklarında göçmen operasyonu #4

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