İzmir derbisine fişek sokan ambulans şoförünün sosyal medya paylaşımı

Göztepe-Altay maçına işaret fişeğinin sokulmasına yardımcı olan özel ambulans şoförünün 7 yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımında, 'Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek' yazdığı ortaya çıktı.

İzmir derbisinde yaşanan korkunç olay, gündemde yer almaya devam ediyor.

1. Lig'de oynanan Göztepe-Altay maçında saha ve tribün karışmıştı.

Aambulans çalışanı tarafından içeri sokuldu

Göztepeli taraftarlara atılan fişeğin bir taraftara isabet etmesiyle korku dolu anlar yaşandı.

İşaret fişeğinin, özel bir şirkete ait olan ambulans şirketinde çalışanlar tarafından stada sokulduğu ortaya çıkmıştı.

2 gözaltı

Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken olaya ilişkin ayrıntılar da gelmeye devam ediyor.

DHA'nın aktarımına göre; fişekleri stada soktuğu belirlenen özel ambulans şoförü A.G.'nin, sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

"Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek"

Altay taraftarı olduğu öğrenilen A.G.'nin, 7 yıl önce sosyal medya hesabından 'Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek' paylaşımını yaptığı görüldü.