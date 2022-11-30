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    İzmir derbisine fişek sokan ambulans şoförünün sosyal medya paylaşımı

    Göztepe-Altay maçına işaret fişeğinin sokulmasına yardımcı olan özel ambulans şoförünün 7 yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımında, 'Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek' yazdığı ortaya çıktı.
    • 30.11.2022 - 15:04
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 15:07
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    İzmir derbisine fişek sokan ambulans şoförünün sosyal medya paylaşımı

    İzmir derbisinde yaşanan korkunç olay, gündemde yer almaya devam ediyor.

    1. Lig'de oynanan Göztepe-Altay maçında saha ve tribün karışmıştı.

    Aambulans çalışanı tarafından içeri sokuldu

    Göztepeli taraftarlara atılan fişeğin bir taraftara isabet etmesiyle korku dolu anlar yaşandı.

    İşaret fişeğinin, özel bir şirkete ait olan ambulans şirketinde çalışanlar tarafından stada sokulduğu ortaya çıkmıştı.

    İzmir derbisine fişek sokan ambulans şoförünün sosyal medya paylaşımı #1

    2 gözaltı

    Konuyla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken olaya ilişkin ayrıntılar da gelmeye devam ediyor.

    DHA'nın aktarımına göre; fişekleri stada soktuğu belirlenen özel ambulans şoförü A.G.'nin, sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

    İzmir derbisine fişek sokan ambulans şoförünün sosyal medya paylaşımı #2

    "Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek"

    Altay taraftarı olduğu öğrenilen A.G.'nin, 7 yıl önce sosyal medya hesabından 'Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek' paylaşımını yaptığı görüldü.

    İzmir derbisine fişek sokan ambulans şoförünün sosyal medya paylaşımı #3

    İzmir derbisine fişek sokan ambulans şoförünün sosyal medya paylaşımı #4


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