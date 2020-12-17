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    İzmir ve Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

    Jandarmanın 2 ile düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, 465 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 2 tabanca ile 110 mermi ele geçirdi.
    • DHA
    • 17.12.2020 - 12:22
    • Güncelleme : 17.12.2020 - 12:29
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    İzmir ve Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

    Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmamak için yürüttüğü operasyonlarına devam ediyor.

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Beydağ, Ödemiş, Menderes, Bornova ve Seferihisar ilçeleriyle Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

    Bunun üzerine şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından her iki şehirde önceden belirlenen adreslere, özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonda, 465 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 2 tabanca, 110 mermi ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

    2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Operasyonlar kapsamında 'uyuşturucu imal ve ticareti' yapmaktan 6, 'uyuşturucu kullanmak' suçundan 9 olmak üzere toplamda 15 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    İzmir ve Muğla da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı #1

    İzmir ve Muğla da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı #2

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