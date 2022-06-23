10 ilçede uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 3 bin 178 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İzmir’de, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarından uyuşturucu madde üretimini engellemek için harekete geçti.

İHA’nın haberine göre; 13-20 Haziran'da Bergama, Bornova, Çesme, Kınık, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerinde operasyon düzenlendi.

10 şüpheli gözaltına alındı

10 şüphelinin gözaltına alındığı eş zamanlı baskınlarda; toplam 3 bin 178 kök Hint keneviri ile 10 kök haşhaş ele geçirildi. İşlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

İzmir'de, 10 ilçede uyuşturucu operasyonu ViDEO