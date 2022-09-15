İzmir’de 2 kişinin öldüğü kazada midibüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı

2 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasında tutuklanan midibüs şoförü, ifadesi şoke etti. Şoför kaza sırasında midibüste olmadığını, hatta aracının çalındığını sandığını söyledi.

İzmir’in Çiğli ilçesi Egekent Mahallesi'nde salı günü, saat 18.00 sıralarında seyir halinde olan 45 DK 304 plakalı midibüs ile karşı yönden gelen ve yolcu indirmek için duran Mehmet Yılmaz yönetimindeki 35 M 8536 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.

Midibüsün altında kaldı

Minibüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan Bülent Ünal midibüsün altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kadın yolcu da hastanede can verdi

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Bülent Ünal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan Gülizar Obuz Ocak (27) ve 5 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Gülizar Obuz Ocak da tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

(Gülizar Obuz Ocak)

Bilgisayar mühendisiydi

Bir bilgisayar firmasında mühendis olarak çalışan 2 yıllık evli Gülizar Obuz Ocak Harmandalı Mezarlığı'nda, Bülent Ünal ise Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde toprağa verildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan midibüs şoförü Mustafa Kılıç ise tutuklandı.

‘Midibüste değildim’

Kılıç'ın savcılıkta verdiği ifadesinde, Manisa'da oturduğu, ancak bir süredir eşiyle olan sorunları nedeniyle midibüste kaldığını söylediği belirtildi.

Kaza sırasında midibüste olmadığını ileri süren Kılıç, midibüsü park ettiği yerde göremeyince önce çalındığını sandığını, oturduğu kafeteryadan kalkınca da kazayı gördüğünü söyledi.

DHA’da yer alan habere göre Kılıç, kazayı gördükten sonra polise ihbarda bulunduğunu söyledi.