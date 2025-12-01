İzmir'de 2 milyon 309 bin 774 sentetik hap ele geçirildi Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon 309 bin 774 sentetik hap ele geçirildi. Polis yetkilileri, uyuşturucunun kentte tek seferde ele geçirilen en yüksek sentetik hap miktarı olduğunu belirtti.

Göster Hızlı Özet İzmir'de düzenlenen operasyonda 2 milyon 309 bin 774 sentetik hap ele geçirildi.

Bu miktar, kentte tek seferde ele geçirilen en yüksek sentetik hap olarak kayıtlara geçti.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesinde iki farklı evde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğunu belirledi. Söz konusu uyuşturucunun 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına dağıtılacağının tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. 2,3 MİLYON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ Ekiplerin yaptığı aramalarda 2 milyon 309 bin 774 sentetik hap ele geçirildi. 1 şüpheli ise gözaltına alındı. TEK SEFERDE ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK MİKTAR OLDU Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Polis yetkilileri, uyuşturucunun İzmir'de tek seferde ele geçirilen en yüksek sentetik hap miktarı olduğunu belirtti. 3. Sayfa Haberleri Şanlıurfa'da görev yapan öğretmene sokak ortasında jiletli saldırı

