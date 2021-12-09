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    İzmir’de 26 kaçak göçmen kurtarıldı

    Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 2 can salı içerisindeki 26 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 17:15
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 17:28
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    İzmir’de 26 kaçak göçmen kurtarıldı

    İzmir’de görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 7 Aralık saat 23.30 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

    Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 2 can salı içerisindeki toplam 26 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

    SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILDI

    Karaya çıkartılan düzensiz göçmenlerin sağlık kontrolleri yapıldı.

    İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    İzmir’de 26 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    İzmir’de 26 kaçak göçmen kurtarıldı #2

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