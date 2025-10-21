İzmir'de 5 kardeş çıkan yangında hayatını kaybetti: Anne hakkında karar

İzmir'de elektrik sobası faciası...

İzmir'in Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde 11 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen olayda, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Sinem Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı.

5 KARDEŞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli soba biranda devrildi ve yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla doldu ve 5 kardeş içerde kapının kilitli olması nedeniyle mahsur kaldı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, içeride mahsur kalan; Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı.

Kardeşlerin cenazesi, gözyaşları içerisinde Acarlar Mahalle Mezarlığına defnedildi.

ANNE İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Tutuksuz yargılanan anne Sinem Melisa Akcan, bugün Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmada Akcan ve taraf avukatları hazır bulundu.

"EVDEN ÇIKMASAYDIM EVE YİYECEK BİR ŞEYLER ALAMAYACAKTIM"

Duruşmada savunma yapan anne Akcan, şu ifadeleri kullandı:

Olay günü evden çıkarken çocuklar üşümesin diye elektrikli sobanın tek telini açtım. 20 dakika kadar dışarıda kaldım. 1 gün öncesinde hurdaları toplayıp evin arkasına bırakmıştım. Sadece olay tarihinde hurdaları alıp bir tüccara götürdüm. Hızlı olsun diye paranın bir kısmını dahi elden almadım. Çocuklarımın ölümünden sonra psikolojik tedavi aldım. Yaşamımı ilaçlarla sürdürüyorum. Soba daha önce devrilmemişti. Evden çıkmadan bütün çocuklarımı uyutmuştum. Evden çıkmasaydım eve yiyecek bir şeyler alamayacaktım.



En küçük olanın tam uyumadığını düşünüyorum. Hepsini uyuttum ancak o yarı uyur vaziyetteydi. Sobayı o devirmiş olabilir. Onları çok seviyordum. Başlarına böyle bir şey gelmesini istemezdim. Kesinlikle kötü bir niyetim veya dikkatsizliğim kaynaklanan bir durum yoktur. Sadece üşümesinler diye elektrik sobasını açtım. Zaten çocuklar hastalardı ve daha fazla üşütmelerini istemedim.