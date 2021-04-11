- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir'de 52 kişilik kaçak partiye jandarma baskını
İzmir'de 52 kişilik kaçak partiye jandarma baskını
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bir villada eğlence partisi düzenleyen 52 kişi jandarmanın operasyonu ile kıskıvrak yakalandı. Baskın anları anbean kameralara yansıdı.
- İHA
- 11.04.2021 - 12:47
- Güncelleme : 11.04.2021 - 13:32
İzmir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Kayadibi Mahallesi’nde bir villada eğlence partisi düzenlendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler, 9 Nisan tarihinde önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi.
180 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Operasyonda villada parti yaptığı tespit edilen 52 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplam 180 bin 388 lira idari para cezası uygulandı.
İzmir'de villada kaçak partiye jandarmadan operasyon VİDEO
3 ASKER KAÇAĞI YAKALANDI
Villada düzenlenen partide yer alan ve yoklama kaçağı olarak arandığı tespit edilen 3 kişiye de 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereği tebligat yapıldı.