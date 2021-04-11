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İzmir'de 52 kişilik kaçak partiye jandarma baskını

İzmir'de 52 kişilik kaçak partiye jandarma baskını

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bir villada eğlence partisi düzenleyen 52 kişi jandarmanın operasyonu ile kıskıvrak yakalandı. Baskın anları anbean kameralara yansıdı.