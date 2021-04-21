İzmir’de 7 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan suçluyu parmak izi ele verdi

Gece bekçileri tarafından durdurulan, bu sırada da tedirgin hareketlerde bulunan şüpheli, parmak izinin alınması için emniyete götürüldü. Şüphelinin ikiz kardeşinin kimliği ile dolaştığı ortaya çıktı.

İzmir’in Bayraklı İçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bekçi ekiplerince, dün akşam saat 22.00 sıralarında Bayraklı İZBAN durağında aranan şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Ekipler, bu çalışmalar kapsamında durdurdukları bir şahsın kimliğini vermesini istedi.

İKİZ KARDEŞİNİN KİMLİĞİ İLE DOLAŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli, üzerinde bulunan Emre Y. adına olan nüfus kağıdını ekiplere verdi. Kimlik sorgusu gerçekleştirilirken hal ve hareketlerinden şüphelenilen şahıs, ekipler tarafından parmak izinin alınması için emniyete götürüldü.

Burada parmak izi alınan zanlının gerçek kimliğinin Erman Y. olduğu ve ikiz kardeşi olduğu öğrenilen Emre Y.’nin kimliği ile dolaştığı tespit edildi.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI İHLALDEN PARA CEZASI UYGULANDI

Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) sorgusu yapılan Erman Y.’nin çok sayıdan suçtan kaydının olduğu ve 7 yıl 4 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilen Erman Y.’ye ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.