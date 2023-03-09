İzmir'de alışveriş arabasını yolcu minibüsüne alıp kaçtılar Gaziemir'de alışveriş yapan yaşlı kadının aldıklarını minibüse yükleyip kaçtıkları anlar kameralara yansıdı.

İzmir'in Gaziemir ilçesi Akçay Caddesi'nde bulunan marketten alışveriş yaptıktan sonra alışveriş arabasının içerisindekileri araca yüklemeye çalışan yaşlı kadın, kızının fenalaştığını görünce arabayı bırakıp, markete yardım istemeye gitti.

Bu esnada ağzına kadar dolu olan alışveriş arabası, caddeye doğru sürüklenmeye başladı.

Yolun orta şeridinde alışveriş arabasını gören bir yolcu minibüsü ise önünde durdu.

Minibüse yükleyip gitti

Dolmuşun içerisinden bir kişi alışveriş arabasını minibüsün içerisine yükledi ve minibüs bölgeden uzaklaştı.

İlginç olay, süpermarketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, kızının fenalaştığını gören kadının alışveriş arabasını bırakarak markete koşturması, alışveriş arabasının caddeye doğru sürüklenmesi ve bir yolcu minibüsünün durarak içerisindeki bir kişinin arabayı minibüse aldığı anlar yer aldı.