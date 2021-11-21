İzmir’de babanın cinsel istismarı bilirkişi raporunda

Öz babanın, iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yaralandığı olaya ilişkin davada, kaydedilen ses kayıtları tüyler ürpertti. Raporda “cinsel söylem tespit edilmiştir” denildi.

İzmir'in Konak ilçesi Hilal Mahallesi'nde yaşayan işsiz Serkan E. (42), iddiaya göre, 9 yıl önce büyük kızı Ecem B.'ye (19) cinsel istismarda bulunmaya başladı.

4 yıl süren cinsel istismar, Serkan E.'nin bir başka suçtan cezaevine girmesiyle son buldu.

KIZINA İNANMADI

Ecem B. durumu sonradan annesine anlattı. Ancak kızına inanmayan Asya D. (36), onu psikiyatriste götürdü.

Tedavi gören ve ilaç kullanan Ecem B., bir süre sonra kaçarak evlilik yaptı ve evden uzaklaştı.

SES KAYDI YERLEŞTİRDİ

Tahliye olduktan sonra eve dönen Serkan E., bu kez küçük kızı Sıla E.'ye (15) istismarda bulundu.

Sıla E. yaşadıklarını annesi Asya D.'ye anlattı.

Diğer kızı Ecem B.'nin söylediklerini hatırlayan Ayşe D., kızı Sıla E.'nin üzerine ses kayıt cihazı yerleştirdi.

Tekrar eden istismar kayıt altına alındı.

SİLAHLA VURDU

Sesleri dinleyen Asya D., boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı Serkan E.'yi, 7 Eylül'de saat 02.00 sıralarında silahla ağır yaraladı.

Serkan E. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Gözaltına alınan Asya D. ise işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İSTİSMARDAN TUTUKLANDI

Serkan E. hakkında, 'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'öz çocuğuna cinsel istismarda bulunma' suçlarından, suç duyurusunda bulunuldu.

Soruşturma kapsamında Serkan E. de tutuklandı.

“ÜÇÜNÜZ BENİM İSTEDİĞİMİ YAPACAKSINIZ”

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma sürerken, Serkan E.'nin istismarda bulunduğu öne sürülen ilk çocuğu Ecem B. ifadesinde, “Annem ve babam boşanmasına rağmen birlikte yaşıyordu. Babam beni de taciz etti. Bu olay, yaklaşık 9 yıl önce başladı ve 4 yıl sürdü. Cinsel birliktelik olmuyordu. Annem böbrek hastası. Eğer söylersen 'annen ölür, kardeşlerini öldürürüm' diyordu. Korkudan bir şey anlatamadım. 7 Eylül'de annem kaydı dinledi. Ses kayıtlarında kardeşim Sıla, 'Git başımdan artık' diyordu. Ve yine kayıtlarda babamın kardeşimi taciz ettiği vardı. Annem bu sesleri duyunca babamın bulunduğu odaya girdi. Diğer 2 kardeşim uyuyordu. Sadece annem, babam, ben ve Sıla ayaktaydık. Annem ve babam tartışmaya başladı. Annem 'bunu nasıl yaparsın?' dedi. Babam da 'madem öğrendin, kabulleneceksin. Büyük kızın eşinden boşanacak. Üçünüz benim istediğimi yapacaksınız' dedi. Bunun üzerine annem 'karakola gideceğim' dedi. Ardından annemin 'bırak saçımı' dediğini duydum. Sonrasında silah sesi duyuldu.” dediği belirtildi.

“AYNI ŞEYLERİ ANLATMALARININ TESADÜF OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜM”

Asya D. de ifadesinde, kızı Sıla'nın babasının kendisini taciz ettiğini anlattığını belirterek, “Ecem B.'nin, yıllar önce bana bu tarz konulardan bahsettiğinden küçük kızım Sıla E.'nin haberi yoktu. Duyduklarımdan sonra aynı şeyleri anlatmalarının tesadüf olmadığını düşündüm. Ses kayıt cihazı aldım. Kızımın iç çamaşırının içine dikerek yerleştirdim. Eğer ki baban yine aynı şeyleri yaparsa tuşuna bas, çalıştır dedim. Böyle yapmamın nedeni, gerçekten böyle bir durum varsa polise giderek şikayetçi olma istediğimdendir. Ses kaydını yapmış ama utandığından hemen verememiş. Olay günü dinlediğim ses kaydında 'Ecem B. ile yaşayamadığımı senle yaşadık. Neydik, ne olduk' diyordu. 'Madem öğrendin. O zaman üçünüz de kuma olursunuz, aynı anda ilişki yaşarız' dedi. Polise şikayet edeceğimi söyledim. Saçımı çekip, beni fırlattı. Yere düştüm. Kalkınca aynanın önünde eşime ait silahı aldım, ateşledim.” ifadelerini kullandı.

“BANA BİR ADIM GELECEKSİN”

Sıla E.'nin kaydettiği ses kayıtlarına dair bilirkişi raporu da çıktı.

Raporun sonuç kısmında, “Diyaloglarda, erkek şahsın kıza yönelik cinsel anlamda söylemlerde bulunduğu, ayrıca hakaret içerikli söylemlerde de bulunduğu tespit edilmiştir.” denildi.

Serkan E. ile Sıla E.'nin konuşmalarının dökümlerinin yapıldığı raporda, Serkan E.'nin kızına yönelik olarak, “Madem 6 Eylül'de okulun açılacak, rahat rahat gitmek isteyeceksin, o zaman bana bir adım geleceksin. Sabahleyin çıkıp okuluna gitmek varken neden gitmeyesin” dediği, bir başka diyalogda yine Sıla E.'nin Serkan E.'ye karşı, birçok kez “Git başımdan, yeter artık” dediği ancak Serkan E.'nin, “Sana para verdim. Arkadaşlarınla git, eğlen, gez dedim. Şimdi sen benim önceden yaşanmış şeylerimi neden kısıtladın onu anlamadım.” dediği kaydedildi.

“SEVİŞMEK KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİL”

Yine bir başka konuşmada, Sıla E.'nin kendisinden uzaklaştırmaya çalıştığı Serkan E.'nin “Sevişmek kötü bir şey değil. Yapacağın 3-5 dakika bir şey. Sonrasını zaten bekliyorsun, okula mı gideceksin, gezip tozmaya mı gideceksin, ne yapacaksan yaparsın. Bir kere neden yapmıyoruz, yapmadığımız şey mi?” dediği raporda yer aldı.

BİLİRKİŞİ RAPORLARIYLA DA TESCİLLENDİ

Asya D. ile Sıla E.'nin avukatı Efe Alper, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, öz babanın kızına karşı gerçekleştirdiği cinsel istismarın bilirkişi raporlarıyla da tescillendiğini belirtti.